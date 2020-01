La storia di Radja Nainggolan all’Inter si è interrotta in maniera davvero brusca. Dopo appena una stagione, il centrocampista belga è stato escluso dai progetti del club nerazzurro che, senza troppe spiegazioni, lo ha messo alla porta, spedendolo in prestito al Cagliari. Nainggolan non ha mancato di far sentire la propria voce, esprimendo il suo dissenso per il trattamento, seppur accetando ben volentieri il ritorno in Sardegna.

Inter e Cagliari si sono affrontate in Coppa Italia questa sera (4-1 per i nerazzurri il risultato finale) e i tifosi dell’Inter non hanno mancato di omaggiare il ‘Ninja’ con alcuni cori che hanno fatto molto piacere a Nainggolan che ha risposto con un saluto alla curva. Possibili prove di disgelo in vista dell’estate?

