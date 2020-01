L’Inter ha ricevuto oggi il “Premio Gianni Brera”: uno speciale riconoscimento per la squadra nerazzurra, reduce da due pareggi che l’hanno ‘allontanata’ dalla Juventus. L’Inter non deve comunque perdere le speranze e deve continuare a crederci fino alla fine, come affermato da Marotta a margine della premiazione: “vincere il campionato? Bisogna credere in questa realtà, siamo qua non per fare le comparse. Ci sono avversari agguerriti, ma ci sono ancora 18 partite e quindi tantissimi punti a disposizione, cercheremo di farne il più possibile“.

Il CEO dell’Inter ha poi aperto una parentesi sul mercato: “le possibilità ci sono e le coglieremo“.

