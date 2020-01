E’ Lukaku l’uomo della serata: il calciatore belga ha regalato una splendida doppietta all’Inter, che ha trionfato 1-3 contro il Napoli al San Paolo, riprendendosi la vetta della classifica dopo il trionfo della Juventus sul Cagliari di oggi pomeriggio.

“E’ importante avere un leader come Conte, è un grande allenatore ed è un campione. Per noi che siamo una squadra giovane è davvero importante avere un leader così. Il mio rapporto con Lautaro Martinez? Siamo grandi amici, facciamo tante cose insieme anche fuori dal campo. Sono molto felice di come facciamo le cose insieme ma dobbiamo ancora lavorare“, questo il commento di Lukaku ai microfoni Sky al termine del match.

Valuta questo articolo