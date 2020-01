E’ l’Inter l’ultima semifinalista dell’edizione 2020 della Coppa Italia, i nerazzurri superano a San Siro la Fiorentina e si guadagnano la possibilità di affrontare il Napoli, capace di eliminare una settimana fa la Lazio.

Dopo un periodo di appannamento, caratterizzato da tre pareggi consecutivi in campionato, i nerazzurri tornano e sorridere e lo fanno con autorità, stendendo i viola 2-1 al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena. La squadra di Conte suda le proverbiali sette camicie per piegare la Fiorentina, riuscita a ribattere colpo su colpo fino al gol decisivo di Barella, arrivato subito dopo il pari di Caceres. Di Candreva la rete che aveva sbloccato il risultato nel primo tempo, un acuto giunto al termine di una splendida azione costruita di prima e in verticale.

Conte può sorridere anche per l’esordio di Eriksen, entrato in campo intorno all’ora di gioco al posto di uno spento Sanchez, non al livello di Lautaro e Lukaku. Subito protagonista il danese, piazzatosi in mezzo al campo nel vivo del gioco, proprio ciò che l’allenatore nerazzurro vuole da lui. Ovviamente ci sarà da migliorare ma, se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi dell’Inter si apprestano a gustare uno spettacolo davvero imperdibile.

