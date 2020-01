L’Inter stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, i nerazzurri superano 2-1 la Fiorentina e si guadagnano la possibilità di sfidare il Napoli per un posto nella finale di Roma.

Interrogato da Rai Sport sulla partita, Conte ha ammesso: “per quanto creato penso che la vittoria sia meritata. Siamo contenti di aver passato il turno ed essere in semifinale, andando ad affrontare un’ottima squadra come il Napoli. Vogliamo andare avanti in ogni competizione, per fare esperienza e migliorare. Oggi era una partita secca, per andare avanti bisognava vincere. Dopo il Cagliari ho detto ai ragazzi che abbiamo avuto tantissime occasioni ma abbiamo tenuto aperto il match. Un tiro deviato poi può cambiare le sorti, e si parla di un pareggio invece che una vittoria“.

Su Eriksen, Conte ha ammesso: “ha dimostrato le sue qualità, ha personalità, calcia di destro e di sinistro, tira le punizioni e ci alza di qualità. Mi auguro solo di recuperare qualcuno in mezzo al campo perché siamo un po’ in difficoltà. Sicuramente è duttile, ha propensione all’ultimo passaggio e al gol. Al tempo stesso è intelligente e vede il gioco. Può fare diversi ruoli a centrocampo, anche il trequartista”.

