Alta tensione nel finale di Inter-Cagliari. Il rosso a Lautaro Martinez, arrivato per le reiterate proteste nei confronti dell’arbitro Manganiello, ha fatto infuriare la panchina dell’Inter riversatasi in campo a protestare duramente nel finale di gara. Proteste alle quali ha partecipato anche Antonio Conte che ha deciso di non presentarsi poi davanti ai media.

A parlare è stato il capitano Samir Handanovic: “spesso perdiamo lucidità per stanchezza, però queste partite possono essere chiuse prima. Sicuramente non abbiamo pareggiato per colpa dell’arbitro, ci siamo lamentati solo perché non è stato fischiato nessun fallo per i nostri attaccanti invece per loro sì. Non incolpiamo l’arbitro per il nostro pareggio, dobbiamo cercare di chiudere le partite prima e in quel caso non si sarebbe parlato di tutto questo. Abbiamo fatto degli errori che non dobbiamo fare se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Non sono preoccupato perché occasioni ne creiamo. Manca un po’ di qualità nel finale, ma è più preoccupante quando non crei“.

