infortunio zaniolo

Serata amarissima ieri per la Roma, tutti i suoi tifosi e, in particolar modo per Nicolò Zaniolo. Il giovane giocatore giallorosso ha subito un terribile infortunio, che lo costringerà a sottoporsi ad un intervento chirurgico già nella giornata di oggi a causa della rottura del crociato.

In tantissimi hanno mostrato solidarietà al centrocampista della Roma con bei gesti e messaggi social, non poteva mancare quello della madre. Francesca Costa ha infatti dedicato un post social al figlio Nicolò: “...amore mio oltre la sfortuna oltre ogni difficoltà per diventare ancora più forte …ti amo all’infinito ❤️❤️❤️“, ha scritto su Instagram a corredo di una foto di Zaniolo in lacrime sulla barella.



