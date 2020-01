E’ stato operato ieri pomeriggio Nicolò Zaniolo, dopo il brutto infortunio rimediato durante la sfida tra Roma e Juventus di domenica sera. Il centrocampista della Roma inizierò subito la riabilitazione per provare a tornare in campo il prima possibile, ma non sono ancora stati svelati i tempi di recupero.

“Lo abbiamo messo in campo in perfette condizioni, e ora andiamo avanti con la sicurezza che tornerà più forte di prima. Nicolò non ha avuto nessun problema al ginocchio, che è stato perfettamente sano fino domenica. Col Torino ha avuto una banalissima contusione del vasto mediale, che è un muscolo che dista un po’ dal ginocchio, e lo abbiamo tenuto a riposo per qualche giorno. Poi è tornato ad allenarsi senza problemi. Tranquilli tutti, lo abbiamo messo in campo in perfette condizioni“, ha dichiaratoAndrea Causarano, responsabile sanitario della Roma, ai microfoni di Radio Roma.

“Poi purtroppo la fatalità ha voluto che il crociato di Nicolò cedesse, ma purtroppo anche ad un calciatore della Juventus (Demiral, ndr) è capitato lo stesso pochi minuti prima. Sono infortuni molto frequenti, e che stanno anche aumentando, ma andiamo avanti con la sicurezza che tornerà più forte di prima. Già da oggi inizierà le prime fasi di riabilitazione del ginocchio per consentire all’articolazione di riprendere dal punto di vista funzionale il prima possibile. Siamo al giorno uno. Chiaramente la riabilitazione non ha dei tempi precisi, vanno personalizzati. Valuteremo nel corso del tempo quali step Nicolò riuscirà a superare e andremo avanti di conseguenza. E’ impossibile dare con precisione i tempi di recupero. Agiremo nel migliore dei modi nell’interesse del calciatore, del suo futuro, ma soprattutto della sua salute“, ha aggiunto.

Valuta questo articolo