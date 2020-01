Nicolò Zaniolo ha lasciato in mattinata Villa Stuart, evitando le telecamere e tornando a casa lontano da occhi indiscreti.

Finita la degenza presso la clinica romana, l’esterno giallorosso inizierà domani la riabilitazione dopo l’intervento per la rottura del crociato del ginocchio destro, avvenuta durante Roma-Juventus. Sui tempi di recupero di Zaniolo si è soffermato il prof. Mariani, il dottore che ha operato il giocatore: “domenica aveva gli occhi lucidi, per lui è stato un duro colpo. Oggi era sereno e sorridente, ha interagito con gli altri giocatori presenti nel reparto di fisioterapia. E’ pronto ad affrontare questa nuova fase di riabilitazione. Secondo il mio protocollo medico, il tempo di ripresa è di tre mesi, dunque restituirò il giocatore alla società in perfette condizioni a metà aprile. Poi starà alla società stabilire il resto, occupandosi della ri-atletizzazione di Zaniolo“. Difficile ma non impossibile dunque che Zaniolo partecipi ai prossimi Europei, la corsa contro il tempo è già partita: Mancini ci spera…

