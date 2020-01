infortunio zaniolo

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto ieri sera Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio rimediato durante la sfida tra Roma e Juventus.

Per il giovane centrocampista giallorosso è stato programmato un intervento chirurgico già oggi, in modo tale che il calciatore possa recuperare il prima possibile, in vista anche di Euro 2020.

E’ finalmente terminata l’operazione chirurgica di Zaniolo, a comunicarlo è stata la madre Francesca Costa sui social: “intervento riuscito.. Nicolò sta bene.. pronto per ricominciare… grazie a tutti…“, ha scritto in una storia Instagram.

