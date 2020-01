Infortunio shock per Nicolò Zaniolo nel primo tempo di Roma-Juventus. Il centrocampista giallorosso è finito a terra dopo uno corsa box to box, terminata in uno scontro fra De Ligt e Rabiot. Un fallo all’apparenza non grave, ma che ha spinto subito Zaniolo, in preda ad una grave smorfia di dolore, a chiedere il cambio. Trasportato fuori dal campo in barella e con le mani sul volto, Zaniolo è stato raggiunto da Cristiano Ronaldo che gli ha dato una carezza sulla testa augurandogli una pronta guarigione.

