Il mondo del calcio italiano si stringe intorno a Nicolò Zaniolo dopo il brutto infortunio subito nel primo tempo di Roma-Juventus. Il calciatore giallorosso è finito a terra in un contrasto di gioco che ha coinvolto De Ligt e Rabiot. Zaniolo, in lacrime a causa del tremendo dolore provato, è stato trasportato in ambulanza a Villa Stuart per sottoporsi ai primi esami medici che ne hanno evidenziato la rottura del crociato.

Tanti messaggi di solidarietà sono stati rivolti al centrocampista della Roma, pensieri che vanno anche oltre la maglia e la rivalità come quello di Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, che ha voluto rivolgere i propri auguri di pronta guarigione a Zaniolo a Radio Anch’Io Sport: “ora non esiste la maglia, posso solo fare gli auguri a Nicolò. Ho fatto con lui uno stage in Nazionale e mi dispuace davvero molto. Non trovo le parole e gli auguro il meglio. Spero possa riprendere al meglio. Gli avversari forti vanno sempre affrontati in campo“.

Valuta questo articolo