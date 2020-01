Una giornata amarissima e dolorosa, quella di ieri, per Dominik Paris e tutti gli appassionati italiani di sci: durante un allenamento il campione italiano è stato protagonista di una brutta scivolata che gli ha causato un tremendo infortunio. Stagione finita per Paris: l’esame clinico parla chiaro, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone.

“Purtroppo, mentre stavo scivolando, lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c’è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi. Per chi fa il nostro sport, sono cose che succedono. So che dovrò operarmi, non ci sono alternative. Ma di certo non mi arrendo, supererò anche questa e tornerò più forte“, ha dichiarato Paris alla ‘rosea’.

Stagione finita per Paris e tempi di recupero ancora incerti: il campione italiano potrebbe tornare ad allenarsi sugli sci ad inizio estate per prepararsi alle gare della nuova stagione e pensare quindi poi ai Mondiali 2021.

