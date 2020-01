Al termine di Roma-Juventus arrivano i primi aggiornamento sulle condizioni di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è uscito in lacrime, trasportato in barella in preda ad un forte dolore, con le mani a coprire il volto, dopo un normale (almeno all’apparenza) scontro di gioco. Il calciatore è stato subito trasportato in ambulanza a Villa Stuart dov’è stato raggiunto dal dottor Mariani. Il calciatore si è sottoposto ai primi controlli medici dai quali è stata evidenziata la rottura del crociato anteriore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione chirurgica è prevista già per la mattinata di domani.

