Era la 200ª partita con la maglia del Blackburn Rovers per Correy Evans, ma non c’è stata alcuna festa. Il calciatore irlandese, dopo appena 13 minuti di gioco, ha riportato un grave infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi. In seguito ad uno scontro di gioco contro Tom Clarke del Preston, Correy Evans ha riportato la frattura del cranio e della cavità oculare.

“Come club gli staremo accanto – ha dichiarato alla BBC il dirigente del Blackburn Rovers Tony Mowbray – Non possiamo dire per quanto tempo ne avrà e non mi sembra giusto fissare delle date. Il suo infortunio è grave“.

