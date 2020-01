Un incidente aereo ha spezzato le vite di 9 persone domenica nella Contea di Los Angeles. Tutto il mondo piange la scomparsa di Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna, ma altre 7 persone sono morte insieme a loro in quel tragico schianto in elicottero.

Tra queste anche Christina Mauser, allenatrice di basket 38enne, scelta dal Black Mamba per allenare le ragazzine della sua squadra. A qualche giorno dalla tragica scomparsa, il marito ha deciso di mostrarsi in tv per parlare della moglie, madre dei suoi 3 piccoli bambini.

“Voglio solo che le persone sappiano quanto era fantastica mia moglie. E’ stata la cosa più dura che io abbia mai fatto, senza dubbio. Come spieghi a dei bambini che la loro mamma non è più con noi? E’ stato davvero impegnativo, è stato estremamente duro. Hanno urlato e urlato, li ho spresi, li ho lasciati urlare. Non posso mentire, ero sempre nervoso quando lei saliva in quell’elicottero. Qualcosa nel mio cuore me lo diceva, non mi sento bene, non mi piaceva. Kobe non ha scelto mia moglie perché era nella media, penso che nessuna cosa da lui fatta fosse nella media, ha scelto mia moglie perchè era eccezionale in quello che faceva e questo era così in ogni fase della vita. Lei era una donna eccezionale, lavorava, era la persona che lavorava più intensamente, intelligente, sveglia, arguta“, ha raccontato il lacrime l’uomo.

The devastated husband of Christina Mauser, one of the nine people killed alongside Kobe Bryant in helicopter crash, says to @ABC News that telling their children the news was “the hardest thing I’ve ever done.” https://t.co/YpL8F5WorU pic.twitter.com/HdVFOJiuQ2 — ABC News (@ABC) January 28, 2020

Valuta questo articolo