Gli incendi che stanno devastando l’Australia stanno allarmando tutto il mondo dello sport. Tantissimi sono i campioni che si stanno muovendo per aiutare la terra dei canguri, tra raccolta fondi dei fan sui social e donazioni importanti, ma intanto sono diverse le competizioni a rischio. Come gli Australian Open, anche il Tour Down Under ha è stato in dubbio, ma sembra che la corsa di ciclismo si faccia: “la sicurezza di tutte le persone coinvolte è sempre la nostra priorità, ma abbiamo parlato col concilio di zona capendo che la cosa migliore che possiamo fare è far passare la corsa, mostrando che la vita è tornata alla normalità“, recita un comunicato dell’organizzazione.

I team dunque si allenano con regolarità tra regali speciali ai cittadini delle zone devastate a ricognizioni tra la terra arsa dal fuoco.

