Sconfitta amar ieri sera per la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Al San Paolo i partenopei hanno avuto la meglio sui campioni in carica, che hanno comunque disputato una splendida partita, non riuscendo però a concretizzare, con un clamoroso errore di Immobile dal dischetto, scivolato nel momento cruciale.

“Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio“, è questo il durissimo sfogo sui social proprio di Immobile dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

