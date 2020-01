Sono passati quasi due anni dalla scomparsa di Davide Astori. Oggi, tutti i tifosi della Fiorentina e gli appassionati italiani di calcio lo ricordano in particolar modo, nel giorno del suo 33° compleanno.

Dopo il pensiero speciale della Fiorentina, anche i tifosi viola hanno deciso di omaggiarlo, con uno striscione bellissimo esposto fuori dallo Stadio Franchi: “Ovunque tu sarai auguri capitano“.

Inoltre in moltissimi hanno notato sui social il bellissimo post di Francesca Fioretti, compagna di Astori e madre della piccola Vittoria: in vacanza in Finlandia, l’attrice ha postato una foto che la ritrae con una fantastica aurora boreale. “SBAMMMMMMMMMM, Ci hai trovate🖤••• Gennaio/2020!#lappland #inari #finland #northpole #auroraborealis #2020#together #forever #nofilter“, ha scritto a corredo della foto.

