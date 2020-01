Zlatan Ibrahimovic è tornato! In casa Milan c’è una certa euforia che non si vedeva da tempo, esattamente da quando i rossoneri vinsero l’ultimo scudetto, neaanche a dirlo, con il bomber svedese grande protagonista. Ritornato dopo diversi anni, pronto per dare la scossa ad una stagione complicata, Ibrahimovic ha svelato alcuni retroscena riguardati il suo ritorno ai microfoni di Milan TV: “il 21? È il numero scelto da mio figlio. Ho fatto vedere loro quelli disponibili e hanno scelto il 21. Sono qui per aiutare il club, aiutare la squadra a migliorare la situazione e personalmente fare il meglio possibile. Sono contento di essere qui, finalmente è ufficiale. Qui sono legato a tanti ricordi e solo positivi. Il Milan è un grande club, una grande squadra e c’è un grande San Siro. Ho tanta fame, voglia e fiducia in me stesso. Nelle ultime settimane ho parlato più con Boban e Maldini che con mia moglie. Ma tutto è andato bene perché sono qu. Mai avuto paura“.

