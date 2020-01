Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milano: il calciatore svedese è pronto per la nuova avventura in rossonero e, arrivato alla Clinica La Madonnina, per le visite mediche, ha lanciato uno speciale messaggio ai tifosi.

“Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima” ha dichiarato Ibrahimovic ai microfoni del canale ufficiale del Milan.

