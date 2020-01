Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia da poco, ma riesce già a creare una buona dose di polemiche. In conferenza stampa, l’attaccante svedese ha risposto con tagliente ironia ad una particolare domanda in merito al suo feeling con Nocerino: “è lui che si è trovato bene con me, non io con lui. Quanti assist mi ha fatto? Zero, ho fatto tutto io per lui”. Battuta che ha scatenato l’ilarità dei presenti in sala stampa, compresi i dirigenti del Milan, ma che ha fatto storcere il naso a Federica Consolente, moglie dell’ex centrocampista rossonero. La donna ha infatti postato una storia Instagram con tanto di dito medio nei confronti di Ibrahimovic, accompagnata dal messaggio: “comunque gli hai fatto solo 3 assist bellooooo”.

