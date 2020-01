Iannone non sta di certo affrontando un periodo positivo: in attesa di scoprire quale sarà il suo destino dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping lo scorso novembre, il pilota Aprilia non sta con le mani in mano.

Il campione di Vasto, dopo aver organizzato una speciale festa a sorpresa per il compleanno della sua fidanzata, Giulia De Lellis, ha anche pubblicato sui social un dolcissimo post. “Come passa in fretta il tempo, sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare… Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo… Ti amo Giulietta mia!“, queste le parole romantiche di Iannone per la sua amata.

