Nelle ultime settimane della stagione 2019 di Formula 1 si è tanto parlato della possibilità di un futuro in rosso di Lewis Hamilton. Il britannico, sei volte campione del mondo, potrebbe vestire presto la divisa della Ferrari, già dal 2021, ma non tutti pensano e sperano che ciò accada.

“Penso che sia normale parlare di un potenziale passaggio di Hamilton alla Ferrari. Io però ho l’impressione che la Ferrari stia concentrando tutto su Leclerc, quindi non credo che assumeranno un pilota eccezionale come come Lewis. Il team ha stabilito una direzione chiara e si concentra su un pilota giovane e di talento“, ha dichiarato Stefano Domenicali ai microfoni Sky.

“Penso che sarà un’annata molto interessante. Sarà diverso dall’anno scorso e sarà tutto deciso all’ultima gara. Spero ovviamente che i fan della Ferrari possano festeggiare un successo“, ha concluso il presidente e amministratore delegato di Lamborghini.

