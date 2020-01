Il 2019 della Formula 1 ha regalato tante emozioni e tanto materiale su cui discutere: dai problemi della Ferrari al futuro dei piloti. In particolar modo, al termine della scorsa stagione sono state le voci di un possibile futuro in rosso di Hamilton a farla da padrone, ma non tutti pensano che sia una buona idea.

“Non ho mai pensato che Lewis sarebbe andato da nessun’altra parte, sono sicuro che stia parlando con la Ferrari, ma è sempre stato con la Mercedes. Perché rompere ed andare via? Alcune persone vogliono dare quella svolta ‘europea’ alla loro vita, ma penso che Lewis sia abbastanza felice nei paesi di lingua inglese: Gran Bretagna e America. Gli Stati Uniti per il tempo libero, la Gran Bretagna per le gare”, ha affermato David Coulthard all’agenzia di stampa Reuters.

“Non ritengo che Hamilton abbia bisogno dell’abbraccio avvolgente ed emotivo che troverebbe in Ferrari e non credo che il marchio della Ferrari sia stampato all’interno della sua mente sin da quando era un bambino piccolo. Allora perché farlo? Per i soldi? Ne ha in abbondanza”, ha concluso l’ex pilota.

