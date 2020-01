In attesa di concentrarsi sul prossimo Mondiale 2020 di Formula 1, Lewis Hamilton coltiva nuove passioni, lontanissime dal proprio sport.

Dopo le sfilate di moda e le battaglie ambientaliste, il britannico pare adesso essersi lanciato nel cinema, pronto per recitare in un nuovo film di Hollywood. Ad annunciarlo è lo stesso pilota Mercedes su Instagram, pubblicando un video che lo ritrae mentre spara a dei manichini prima con una pistola e poi con un fucile d’assalto. Un sogno realizzato per Hamilton, che ha poi regalato un annuncio speciale ai propri followers: “sono entusiasta di mostravi qualcosa su cui ho iniziato a lavorare, ho sempre amato i film d’azione e sognavo di poter un giorno prendervi parte. Qui è dove Keanu Reeves si allena per i suoi film di John Wick, quindi io sono venuto qui per iniziare ad allenarmi per il mio primo ruolo cinematografico. Questo è solo il primo giorno, ho trascorso alcune ore super divertenti in un ambiente professionale e sicuro. Keanu, fammi una chiamata, sono pronto!”.

