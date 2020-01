Goran Ivanisevic e Conchita Martinez sono stati inseriti nella Hall of Fame del tennis, classe 2020. Due tennisti che hanno fatto la storia di questo sport, entrambi vincitori di Slam e di medaglie Olimpiche. La Martinez ha trionfato infatti a Wimbledon ed a Barcellona ’92, inoltre la spagnola ha vinto 33 titoli WTA, diventando numero 2 al mondo come best ranking.

Per quanto concerne Ivanisevic, attualmente nello staff di Djokovic, ha vinto Wimbledon nel 2001 ed è stato anch’esso numero 2 al mondo come miglior classifica ATP. Entrambi adesso sono stati insigniti dell’ambito premio, sia Ivanisevic che la Martinez resteranno per sempre nei cuori degli appassionati di tennis.

Valuta questo articolo