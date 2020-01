Circa un mese fa il Comitato greco dello sport professionistico ha iniziato ad esaminare le accuse di una possibile multi proprietà di Paok e Xanthi, con conseguente conflitto di interessi. Stando a quanto riporta la ‘Rosea’, quest’oggi il Comitato ha deciso di multare le società con una somma di 300.000 euro e ha suggerito la retrocessione in Serie B a tavolino. La decisione finale spetta al Tribunale di Giustizia sportiva che solitamente appoggia la decisione del Comitato. Il Paok ha accusato il ministro dello Sport Avgenakis di essere responsabile di quanto accaduto, mentre è stato tirato in ballo anche l’Olympiakos che, secondo le accuse, avrebbe agito nell’ombra per ‘eliminare’ i rivali. Il ministro Avgenakis ha spiegato che il governo rispetterà ogni decisione presa dal Tribunle di Giustizia sportiva, pur ritenendo però che la retrocessione a tavolino sia una pena troppo severa senza prove certe.

