Arriva il primo clamoroso e spiacevole episodio dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Salvo Veneziano, nella casa insieme ad altri storici ex gieffini, è stato squalificano a causa di frasi shock sulla concorrente Elisa De Panicis. Il pizzaiolo siciliano, nel commentare la bellezza e la sensualità dell’influencer si è lasciato andare ad affermazioni davvero scioccanti: “posso dire? Dico prima io… o se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ’sto culettino… ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… da staccarle la testa e lasciarla così… la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate, scusate… Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux“, queste le parole di Salvo.

La produzione ha dunque deciso di prendere subito un serissimo provvedimento nei confronti del concorrente, specificando che “essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa“.

Non sono esclusi ancora provvedimenti nei confronti degli altri tre ex gieffini che, in compagnia di Salvo, hanno reagito ridendo di gusto alle sue affermazioni.

