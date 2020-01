Cambio della guardia in vetta al “The American Express” con Rickie Fowler e Scottie Scheffler nuovi leader con 129 (-15) colpi e gli stessi parziali (65 64) e dove Francesco Molinari è 134° con 144 (73 71, par).

Nel torneo del PGA Tour, che si svolge con formula pro-am (un pro e un dilettante) sui tre percorsi dello Stadium Course, del La Quinta CC e del Nicklaus Tournament Course (tutti par 72), a La Quinta in California, il duo di testa precede di misura Andrew Landry (130, -14), di due colpi Tony Finau (131, -13) e di tre Bud Cauley (132, -12). Seguono in sesta posizione con 133 (-11) Ted Potter Jr, Ryan Moore, Wes Roach, Chase Seiffert, il coreano Sung-jae Im e l’australiano Cameron Davis. Non ha più possibilità di confermare il titolo Adam Long, 68° con 139 (-5), e viaggia in retrovia Phil Mickelson, 110° con 142 (-2), ambasciatore dell’evento, secondo lo scorso anno e vincitore nel 2002 e nel 2004.

Sul tracciato del Nicklaus TC Rickie Fowler, 31enne di Murrieta (California) con cinque successi sul circuito, ha realizzato il 64 (-8) con un eagle e sei birdie e Scottie Scheffler, 23enne di Dallas (Texas) con due successi sul Korn Ferry Tour, ha tenuto lo stesso ritmo con un eagle, otto birdie e un doppio bogey. Tony Finau ha realizzato il miglior score di giornata con un 62 (-10), eguagliando il suo punteggio più basso in carriera e rimontando 45 posizioni con dieci birdie senza bogey. Sullo stesso percorso ha giocato anche Francesco Molinari, che ha iniziato dalla buca 10 realizzando subito un birdie. Prima del giro di boa ha frenato con un bogey e nel rientro è sceso di un colpo sotto par (71) con un altro birdie.

Montepremi di 6.700.000 dollari per una gara dove il taglio si effettuerà dopo 54 buche quando tutti i concorrenti si saranno alternati sui tre campi.

Il torneo su GOLFTV – Il “The American Express” viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it) con collegamenti ai seguenti orari: sabato 18 gennaio e domenica 19, dalle ore 21 alle ore 1.

Valuta questo articolo