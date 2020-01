Andrea Pavan ha recuperato nove posizioni nel giro finale e si è classificato 30° con 277 (69 69 70 69, -3) colpi nell’Hong Kong Open, sua prima gara del 2020.

Il torneo dell’Asian Tour, disputato sul percorso dell’Hong Kong Golf Club (par 70) a Fanling con qualche mese di ritardo sul programma previsto, essendo stato rinviato a suo tempo per i disordini sociali nel Paese, è stato vinto dall’australiano Wade Ormsby con 263 (65 66 66 66, -17), 39enne di Adelaide, che in tal modo ha ottenuto il secondo successo sull’Asian Tour e in questo evento, già suo nel 2017. Non è bastato un gran giro in 64 (-6) colpi all’irlandese Shane Lowry, vincitore dell’ultimo Open Championship, per operare la rimonta e si è dovuto accontentare del secondo posto con 267 (-13).

Dietro di lui due thailandesi, Gunn Charoenkul, terzo con 268 (-12), e Jazz Janewattananond, leader dell’ordine di merito, quarto con 269 (-11). In quinta posizione con 270 (-10) lo statunitense Tony Finau, che insieme a Lowry e a Pavan, era tra i concorrenti più gettonati della vigilia, e in sesta con 271 (-9) l’indiano Rashid Khan. A Wade Ormsby è andato un assegno di 180.000 dollari su un montepremi di un milione di dollari.

