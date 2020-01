Keegan Bradley e il danese Sebastian Cappelen sono al vertice con 66 (-6) colpi nel Farmers Insurance Open (PGA Tour) dove Francesco Molinari è 152° con 79 (+7). Sui due percorsi del Torrey Pines GC (North Course e South Course, entrambi par 72)) a La Jolla, nei pressi di San Diego in California, dove i concorrenti si alternano, ha iniziato bene Rory McIlroy, che ha l’opportunità con un successo di tornare al vertice mondiale, rilevando Brooks Koepka, assente nell’occasione: il nordirlandese è terzo con 67 (-5) insieme ad altri sette giocatori tra i quali Bubba Watson e il coreano Sung-Jae Im.

Non ha perso molto terreno Tiger Woods, 21° con 69 (-3), vincitore dell’evento per ben sette volte, ha fatto meglio lo spagnolo Jon Rahm, 11° con 68 (-4), e hanno tenuto Tony Finau e Jordan Spieth, 34.i con 70 (-2). Rivedibile Phil Mickelson, 71° con 72 (par), e in affanno Rickie Fowler e l’inglese Justin Rose, che difende il titolo, 119.i con 75 (+3).

Keegan Bradley, 33enne di Woodstock (Vermont) con quattro titoli nel PGA Tour comprensivi di un major, ha realizzato un eagle e quattro birdie, senza bogey sul North Course, e Sebastian Cappelen, 29enne di Odense, laureato alla University of Arkansas e approdato quest’anno sul circuito proveniente dal Korn Ferry Tour, ha tenuto lo stesso passo sul South Course con otto birdie e due bogey.

Sul North Course Rory McIlroy si è espresso con sette birdie e due bogey e Tiger Woods (partito dalla 10) dopo nove buche piuttosto incerte con due birdie e due bogey si è disteso nel rientro con tre birdie, mantenendo intatte le sue speranze di ottenere il titolo n. 83 per distaccare Sam Snead e divenire recordman assoluto per vittorie sul PGA Tour. Subito tutto difficile sul South Course per Francesco Molinari, al via anch’egli dalla 10, giunto al giro di boa gravato di un “+5” (tre bogey, un doppio bogey) con altri due colpi lasciati al campo nel ritorno con tre bogey a fronte dell’unico birdie sull’ultimo green. Il montepremi è di 7.500.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il Farmers Insurance Open viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 24 gennaio, dalle ore 21 alle ore 1.

Valuta questo articolo