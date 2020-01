Giroud non si muoverà da Londra, per buona pace di Lazio ed Inter che nelle ultime ore avevano provato a farlo sbarcare in Italia. Niente Serie A dunque, almeno secondo quanto rivelato da Lampard quest’oggi. Il tecnico del Chelsea ha chiarito la situazione legata a Giroud, confermando la sua permanenza nonostante lo scarso utilizzo delle ultime settimane:

“Tutti sappiamo che c’erano club interessati a lui – ha dichiarato il tecnico dei Blues – La domanda è se partirà? La risposta è no. Acquisti dell’ultimo minuto? Se non ci saranno arrivi non ci saranno partenze“, le parole riportate da SportMediaset. L’Inter sta dunque tentando un colloquio last minute col Torino per avere Zaza, pista molto complicata dato che il tempo stringe…

