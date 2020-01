L’edizione numero 103 del Giro d’Italia, che inizierà il prossimo 9 maggio e si concluderà il 31 dello stesso mese, vedrà al via la giovane stellina Remco Evenepoel. La Deceuninck-Quick-Step, squadra con la quale il 20enne belga ha vinto Giro del Belgio, la Clasica di San Sebastian e il titolo europeo a cronometro nel 2019, ha confermato la presenza del giovane Evenepoel al Giro d’Italia 2020.

“Non vedo l’ora di esserci. – le sue parole – Il Giro d’Italia è un evento importante e prestigioso e sono felice che il team mi abbia dato fiducia e mi conceda questa fantastica opportunità. Sarà una grande esperienza e vedremo come riuscirò a gestire tre settimane di competizione intensa. Allo stesso tempo sono entusiasta di scoprire il Giro. L’idea è di andare giorno per giorno, vedere come vanno le cose, dare il meglio in ogni occasione e cercare anche di godermela pur continuando a imparare“.

