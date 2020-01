Un ingresso in campo ricco di emozioni oggi allo stadio Olimpico prima di Lazio-Napoli: Ciro Immobile ha fatto la sua entrata in campo al fianco della piccola Noemi Staiano: la bambina ferita per errore lo scorso 3 maggio nell’agguato della camorra di Piazza Nazionale.

La bambina è stata accompagnata dal padre e dalla madre grazie ad un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Lotito, che ha iniziato un nuovo percorso per far sì che la Lazio diventi un punto di riferimento nella difesa di chi subisce violenza.

La bambina ha poi ricevuto da Insigne la maglia del Napoli autografata. Un momento speciale e ricco di emozioni.

