Garbine Muguruza è tornata in campo e lo ha fatto anche destando una buona impressione. Dopo qualche mese nero infatti, la tennista spagnola ha usufruito di una wild card per prendere parte al torneo di Hobart ed iniziare così la sua stagione australiana che la porterà agli Australian Open. Si tratta di un torneo speciale per la Muguruza, il primo vinto in carriera dalla spagnola, la quale dunque intende ripartire alla grande dopo le difficoltà dei mesi scorsi.

Ebbene, il 6-1 7-5 rifilato alla cinese Wang fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Adesso la Muguruza troverà sulla sua strada un ostacolo non irresistibile per una tennista delle sue qualità, vale a dire la Jabeur, ennesimo banco di prova per Garbine dopo il rientro ad alti livelli in questo 2020.

Valuta questo articolo