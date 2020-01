Garbine Muguruza è tornata! Adesso è ufficiale, dopo un inizio di torneo nel quale la spagnola ha lasciato tutti a bocca aperta, ci si attendeva un calo fisico da parte di Garbine, calo che non è affatto arrivato. Quest’oggi la tennista spagnola ha conquistato le semifinali degli Australian Open in scioltezza, vincendo in due set contro la russa Pavlyuchenkova e guadagnandosi dunque la chance di giocarsi contro Simona Halep l’approdo in finale.

La ex numero 1 al mondo è scivolata al 32esimo posto della classifica WTA, falcidiata da infortuni ed una condizione troppo spesso deficitaria. Adesso però quel momento buio sembra essere stato messo alle spalle e la Muguruza punta con forza alla vittoria finale a Melbourne, d’altra parte si tratta di una tennista che ha già due Slam in bacheca, Roland Garros e Wimbledon, mai in fondo sul cemento però. La Muguruza si troverà di fronte la Halep, la quale ha dominato l’ultimo scontro diretto datato però giugno 2018. Al momento le carte in tavola sembrano essere ben diverse, con Garbine che è determinata a tornare ai vertici del tennis femminile, la sua “non esultanza” dopo il match contro la Pavlyuchenkova denota una concentrazione massima, ecco il video, un pugno e poco più.

Valuta questo articolo