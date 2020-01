Garbine Muguruza si appresta a giocare la finale degli Australian Open da grande favorita contro l’americana Kenin. L’esperienza è dalla sua parte contro la giovane 21enne, eppure alla vigilia del torneo nessuno credeva in un tale exploit da parte della Muguruza, al rientro dopo qualche problema fisico. Adesso però la spagnola sulle ali dell’entusiasmo pensa in grande, addirittura ad un ipotetico Grande Slam:

“Giocare la mia quinta finale in un torneo del Grande Slam è importante e non tutti possono dirlo. Credo in me stessa e so cosa serve per vincere sfide del genere. Ora cercherò di restare calma fin quando non raggiungerò il mio obiettivo, che adesso è vincere il torneo. Mi piacerebbe un giorno completare il Grande Slam“. Insomma, le aspettative per la stagione 2020 sono crescenti per la Muguruza, ma per partire alla grande servirà superare la Kenin sabato.

