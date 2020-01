Passati i primi, shoccanti, momenti legati alla scomparsa di Kobe Bryant, è tempo di guardare avanti. Il prossimo passo, dopo averne pianto la morte, è quello di pensare all’organizzazione del funerale. Sarà una cerimonia che comprenderà decine di migliaia di persone tra fan, amici parenti che si riuniranno per dare l’ultimo saluto al ‘Black Mamba’. Un numero di gente troppo elevato per la capienza dello Staples Center di Los Angeles (20.000 persone). Secondo il sito TMZ, potrebbe essere presa in considerazione l’eventualità di utilizzare il Los Angeles Memorial Coliseum, maxi stadio cittadino da 80.000 posti che potrebbe contenere tutte le persone che vorranno omaggiare per l’ultima volta Kobe Bryant.

Valuta questo articolo