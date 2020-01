La stagione 2020 di ciclismo sta per iniziare: le donne sono già salite in sella per le prime tappe dell’edizione femminile del Tour Down Under, mentre gli uomini si sfideranno nella corsa australiana a partire dalla prossima settimana.

E’ tempo dunque di raduni e allenamenti e anche Chris Froome è tornato in sella con i suoi compagni del Team Ineos, tra sudore e fatiche. Dopo il complicatissimo 2019, rovinato da un terribile infortunio, il britannico sta prendendo nuovamente confidenza con la bici e con la strada.

“Mi ero dimenticato quanto fosse scomoda la seduta sulla mia bici da cronometro 🥵😬 #trainingcamp“, ha scritto sui social a corredo di un video che lo ritrae in allenamento.

