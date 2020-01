“Siamo molto contenti dell’integrazione dei monopattini elettrici di Hive nella nostra App”, afferma Barbara Covili, General Manager di FREE NOW Italia, “Siamo, infatti, convinti che la micromobilità elettrica rappresenti un complemento perfetto al nostro business, che in Italia è concentrato sul servizio taxi, in quanto è una soluzione ideale per chi deve compiere brevi tragitti di circa uno o due chilometri. Aggiungendo Hive ai servizi offerti dalla nostra App forniamo un ulteriore servizio ai nostri utenti che tramite un unico strumento potranno scegliere come meglio spostarsi in città in modo flessibile ed intermodale. L’integrazione annunciata oggi rappresenta, dunque, un ulteriore passo per rafforzare la nostra posizione di piattaforma per la mobilità leader d’Europa“.

Prenotare un monopattino elettrico Hive a Torino con l’app FREE NOW è semplice: gli utenti possono accedere con il proprio account FREE NOW esistente e quindi toccare l’icona del monopattino nella schermata principale per trovarne uno nelle vicinanze. Tutti i monopattini Hive disponibili possono essere sbloccati toccando il monopattino scelto sulla mappa, facendo lo scan del QR code presente sul monopattino oppure digitando le 6 cifre del codice presente sotto il QR code. Il costo del servizio è composto da una tariffa fissa pari ad 1€ per sbloccare il monopattino che si aggiunge alla tariffa di 0,15€ al minuto. A Torino, la circolazione dei mezzi non è consentita sui marciapiedi, sotto ai portici e nelle aree pedonali, ma solo su strada e sulle piste ciclabili ad una velocità massima di 20 km/h. Non è, inoltre, possibile guidare i monopattini contromano né trasportare a bordo un secondo passeggero. Si raccomanda l’uso del casco. Arrivati a destinazione, gli utenti potranno parcheggiare il mezzo nelle aree destinate al parcheggio di cicli e motocicli, come indicato dalla Città di Torino, e terminare la corsa toccando il monopattino sulla mappa nella App di FREE NOW. Non è necessario aggiungere una nuova opzione di pagamento, i clienti possono pagare con la carta di credito già salvata.

“L’integrazione di Hive nell’app di FREE NOW a Torino, così come avvenuto negli altri Paesi dove entrambi i servizi sono presenti (Portogallo, Polonia e Austria), ci consentirà di offrire ai nostri utenti un’esperienza di viaggio sempre più completa” dichiara Xavier Fite Camarena, COO di Hive. “Con il nostro servizio, infatti, offriamo ai torinesi e ai tanti turisti presenti in città la soluzione ideale per coprire le brevi distanze, in modo complementare al taxi, all’insegna non solo del divertimento, ma anche della sostenibilità ambientale ed economica. Siamo convinti che poter utilizzare i nostri monopattini anche dalla App di FREE NOW semplificherà ulteriormente le scelte di mobilità dei tanti utenti, italiani e stranieri, che si muovono a Torino per i motivi più diversi”.

Hive, nato nel 2018 a Lisbona, è oggi presente in 11 città di 5 Paesi europei dove offre, complessivamente, una flotta di circa 5.000 monopattini elettrici. Grazie all’integrazione nella App di FREE NOW, anche i passeggeri che già usano il servizio di ride hailing nelle 100 città d’Europa in cui è presente, potranno ora scegliere di utilizzare, in tutta semplicità, il servizio di monopattini elettrici in sharing, dalla stessa App.

