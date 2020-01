E’ stata presentata oggi la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha svelato tutti i dettagli delle cinque serate della kermesse canora più importante d’Italia, tra i quali anche la particolarità di ben 10 co-conduttrici al fianco del presentatore.

Tra queste c’è anche Francesca Sofia Novello, modella italiana e fidanzata di Valentino Rossi. “E’ stata una telefonata piombata dal cielo: ‘Pronto?’, ‘Ciao, Francesca, sono Amadeus’. Ed io: ‘Ciao, piacere di conoscerti?’. E’ davvero successo così. Loro hanno detto che puntavano su di me. Avevano le idee chiare e non potevo dire no. Preparata? Direi di no, perche’ per me e’ la prima volta non solo sul palco di Sanremo, ma è anche la prima volta che faccio televisione. Un po’ di ansia da prestazione c’è. Ma sono una persona sorridente, giovane e ho voglia di farmi conoscere“, ha dichiarato in conferenza stampa.

Valuta questo articolo