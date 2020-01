Negli ultimi giorni l’Italia della pallavolo ha celebrato il clamoroso ritorno di Francesca Piccinini all’attività. Dopo l’annuncio del suo ritiro dalla pallavolo giocata di qualche mese fa, la 41enne ha deciso di tornare in campo indossando la casacca del Busto Arsizio ed in tantissimi l’hanno subito proiettata alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

E’ stato il ct Mazzanti, però, ad infrangere il sogno di tantissimi fan della Piccinini: “Francesca non fa parte del progetto, anche se il suo desiderio di prendere parte all’Olimpiade deve essere visto come una sua spinta sacrosanta e bellissima. Vorrei che tutte le persone avessero un desiderio così acceso. Francesca non l’ho mai considerata, come altre, in questo progetto. Non perché non si tratta di atlete valide, ma perché questa squadra ha fatto fin qui un percorso che sta continuando“, ha affermato ai microfoni di Volleyball.it.

