La stagione 2020 di Formula 1 si prospetta spettacolare ed appassionante, non solo per i duelli in pista, ma anche per il mercato piloti riguardante il 2021. Se al termine del 2019 si è tanto parlato della possibilità di un futuro in Ferrari per Lewis Hamilton, ma anche il nome di Ricciardo è sempre stato accostato al team di Maranello: “credo che sia presto per pensare al 2021, ovviamente quello che mi auguro è che nel 2020 il binomio con la Renault funzioni, questo è lo scenario migliore ed è quello in cui spero. Non ho un contratto per il 2021, ma sono abituato a queste situazioni. La Ferrari? Penso che sarò sempre associato alla possibilità di andare in Ferrari per effetto delle mie radici italiane. Fa sempre piacere in ogni caso rientrare nel giro dei piloti associati alla Scuderia di Maranello”, ha dichiarato Daniel Ricciardo.

Valuta questo articolo