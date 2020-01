Il countdown per la stagione 2020 di Formula 1 scorre velocemente e le scuderie si preparano per le annuali cerimonie di presentazione delle nuove monoposto. La Ferrari, attesissima come sempre, ha scelto l’11 febbraio come data per alzare il sipario sulla nuova vettura a disposizione del duo Leclerc-Vettel. La cerimonia, che potrà essere seguita, a partire dalle ore 18:30, in streaming sulle piattaforme social ufficiali della Scuderia Ferrari, si svolgerà presso il teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, città nella quale 223 anni fa è nata la bandiera Tricolore, poi divenuta simbolo dell’Italia. Dunque una scelta patriottica che lega sempre più il marchio Ferrari all’Italia e a tutti i suoi fan. Il prossimo 19 febbraio, presso il circuito Montmelò di Barcellona, ci sarà il debutto ufficiale in pista.

