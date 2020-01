Charles Leclerc è stata la rivelazione dell’anno di F1: il giovane monegasco della Ferrari non è riuscito a salire sul podio Mondiale, ma ha comunque disputato una splendida stagione, al primo anno con la Rossa, conquistando due vittorie davvero speciali e dimostrando di avere talento da vendere.

Non sono mancati gli errori e proprio da questi Leclerc vuole imparare per un futuro migliore. “Che anno è stato il 2019! Non vedo veramente l’ora di tornare in auto nel 2020, di spingere ulteriormente i limiti e di imparare dagli errori commessi nel 2019 per avere un migliore 2020 🎉“, queste le parole usate dal monegasco per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno.

