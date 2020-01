Lavazza è pronta a scendere in pista! In occasione del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del calendario di Formula 1 2020, Lavazza sarà Official Team Partner di RoKiT Williams Racing. Il logo dell’azienda del caffè, leader mondiale nella torrefazione presente in oltre 140 Paesi, comparirà sulla livrea della monoposto FW43, nel box e nell’area hospitality della scuderia, oltre che sulle divise del team e sulle tute dei piloti, George Russell e Nicholas Latifi, di cui è giè sponsor dal 2016.

“Siamo entusiasti di rinnovare il nostro sostegno a Latifi in occasione della sua nuova esperienza in Formula 1 – commenta Sergio Cravero, Chief Marketing Officer del Gruppo – Grazie a queste partnership, in linea con la nostra strategia di internazionalizzazione, Lavazza diffonde la cultura italiana del caffè a livello mondiale“. Lavazza e Williams “condividono valori simili – aggiunge Claire Williams, vice Team Principal della scuderia – L’orientamento all’innovazione e all’imprenditorialità getta le basi per una solida partnership“.

