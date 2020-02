Il 2019 è stato il primo anno di Daniel Ricciardo alla Renault: l’australiano ha deciso durante la stagione 2018 di dire addio alla Red Bull dopo qualche problema interno. Nonostante i rapporti non fossero troppo amorevoli, adesso Helmut Marko ha deciso di spendere parole al miele nei confronti di Ricciardo: “è stato un po’ uno shock per tutto il team quando Daniel è andato in Renault. Devo dire, però, che Alex si è integrato molto bene ed è andato subito veloce senza aver mai provato la macchina e andando sempre a punti tranne in Brasile, dove è stato colpito da Hamilton. È un pilota autocritico, sa dove può migliorare e tutto questo è molto positivo. Speriamo che quest’anno sia un buon compagno di squadra per Verstappen. L’atmosfera all’interno della squadra è buona, ma non è così gioviale da quando Ricciardo è andato via. È uno dei piloti più veloci e sa recuperare in modo eccellente quando deve. E poi ci sono mancate anche le sue battute e la sua simpatia“, ha affermato a Motorsport-Magazin.com.

