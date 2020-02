La Red Bull dichiara guerra alla Ferrari, ancora prima che cominci il Mondiale 2020 di Formula 1.

L’aumento di potenza mostrato dal team di Maranello l’anno scorso non è andato giù a Horner e Marko, che in questa stagione hanno intenzione di tenere sotto controllo ancora più attentamente le mosse della Ferrari. Interrogato ai microfoni di motorsport-total.com, il super consulente della Red Bull ha minacciato la Ferrari: “ci sono stati diversi aspetti riguardo al motore della Ferrari che erano probabilmente oltre il regolamento ma non è stato fatto nulla. L’aumento di potenza è stato sfacciato ma quest’anno se sospetteremo di nuove irregolarità allora protesteremo sicuramente”.

