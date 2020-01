La presentazione della nuova Ferrari 2020 si avvicina e a Maranello si stanno ultimando gli ultimi dettagli in vista della stagione che sta per iniziare. Sebastian Vettel quest’oggi ha incontrato gli ingegneri della scuderia italiana, aiutandoli nel lavoro riguardante la postazione di guida della monoposto. Verso mezzogiorno, il pilota tedesco si è seduto per la prima volta sulla Ferrari 2020, dando i propri feedback utili per correggere gli ultimi dettagli in vista della stagione.

